Öğretmen Günü öğretmenler korosunun seslendirdiği şarkılar ile kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmen Günü öğretmenler korosunun seslendirdiği şarkılar ile kutlandı

İHA

Öğretmen Günü öğretmenler korosunun seslendirdiği şarkılar ile kutlandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde öğretmenler tarafından kurulan Türk halk müziği korosu seslendirdiği bir birinden güzel şarkılar ile ‘Öğretmenler Günü’nü kutladı.
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde ‘Öğretmenler Günü’ kutlama programı düzenlendi. Protokol üyelerinin sabah erken saatlerde ilçedeki Atatürk anıtına çelenk sunumu yapmasının ardından başlayan kutlama programı ardından Dinar Kültür Merkezi’nde devam etti. Programa Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya ile Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı. Etkinlikte yapılan konuşmaların ardından sahneye ilçede öğretmenler tarafından kurulan Türk halk müziği korosu çıktı. Koroda sazda felsefe öğretmeni Mutlu Demiral, gitarda bilişim teknolojileri öğretmeni Şevket Keskin görev alırken, müzik öğretmeni Sesin Türközmen ve İngilizce öğretmeni Tuğba Başaran Demiral solistlik yaptı. Koronun seslendirdiği bir birinden güzel şarkılar katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Etkinlik ardından Öğretmenler Günü dolayısı ile gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Telefon dolandırıcıları çiftçinin 120 bin TL’sini dolandırdı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcıları çiftçinin 120 bin TL’sini ...
Afyonkarahisar’da yağmur yağışı sevinçle karşılandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da yağmur yağışı sevinçle karşılandı
FETÖ yalanıyla iki gün boyunca dolandırıldı Telefon dolandırıcılarına 315 bin 939 TL’sini kaptırdı
YEREL HABERLER FETÖ yalanıyla iki gün boyunca dolandırıldı Telefon ...
Vali Çiçek: “Terör örgütleri en çok öğretmenlerden korkuyor” Vali Çiçek, öğretmenlerin terörle mücadeledeki önemine vurgu yaparak: “ Öğretmenlerden çok korkuyorlar, öğretmenler olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti olacak”
YEREL HABERLER Vali Çiçek: “Terör örgütleri en çok öğretmenlerden ...
Alkollü mekanda düzenlenen yardım kampanyasının izninin olmadığı ortaya çıktı Valilik olayın ardından inceleme başlattı
YEREL HABERLER Alkollü mekanda düzenlenen yardım kampanyasının ...
Afyonkarahisar’da kaçak avlanmaya geçit yok
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da kaçak avlanmaya geçit yok
Küspe yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü Kaza nedeniyle karayolu kısmi olarak ulaşıma kapandı, sürücü 22 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Küspe yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü Kaza ...
Narkotik köpeği ‘Bella’ tespit etti, polisler ele geçirdi Yabancı uyruklu şüphelinin aracından 2 kilogram uyuşturucu çıktı Uyuşturucu maddeyi otomobilin döşemesinin altına saklamışlar
YEREL HABERLER Narkotik köpeği ‘Bella’ tespit etti, polisler ele ...
FETÖ’den aranan emekli astsubay saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ’den aranan emekli astsubay saklandığı evde ...
Korkmaz: “Kanser uzun süreli mücadele gerektirir”
YEREL HABERLER Korkmaz: “Kanser uzun süreli mücadele gerektirir”
Afyonkarahisar’da öğrencilerden ‘Duygulandıran’ öğretmenler günü hediyesi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da öğrencilerden ‘Duygulandıran’ ...
Bakan Bilgin, Afyonkarahisar’da Bakan Bilgin, mesai arkadaşının cenaze törenine katıldı
YEREL HABERLER Bakan Bilgin, Afyonkarahisar’da Bakan Bilgin, mesai ...
'İlçe Müftüleri' toplantısı Şuhut’ta yapıldı
YEREL HABERLER 'İlçe Müftüleri' toplantısı Şuhut’ta yapıldı
Özhaseki, Afyonkarahisar’a geliyor
YEREL HABERLER Özhaseki, Afyonkarahisar’a geliyor
Kazada yaralanan polis memurlarının hastanedeki tedavileri sürüyor Yaralanan iki polis memurunun durumları iyi Kazayla ilgili herhangi bir gözaltı kararı yok
YEREL HABERLER Kazada yaralanan polis memurlarının hastanedeki ...
Afyonkarahisar’da polis baskın yaptı, kilo kilo kaçak tütün çıktı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da polis baskın yaptı, kilo kilo kaçak ...
Servis ile polis aracının çarpıştığı kazada yaralıların kimlikleri belli oldu Polis memurlarının ve 6 küçük öğrencinin durumlarının iyi olduğu bildirildi
YEREL HABERLER Servis ile polis aracının çarpıştığı kazada ...
Afyonkarahisar’da öğrenci servisi ile trafik polis otosu çarpıştı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da öğrenci servisi ile trafik polis ...
Polis aracı ile öğrenci servisi çarpıştı: Yaralılar var
YEREL HABERLER Polis aracı ile öğrenci servisi çarpıştı: Yaralılar ...
Fransa’daki gurbetçi Emirdağlı kadınlar engellilere ‘Umut’ oldu
YEREL HABERLER Fransa’daki gurbetçi Emirdağlı kadınlar engellilere ...
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, ...
Japonya'dan getirilen kayıp horoz 3 günlük arama çalışması sonucu bulundu Sahibinin kaybolduğu için adeta hayata küstüğü Yakohoma bakın nerde bulundu Bir başkasının kümesinde görülen Yakohoma'yı bulan sahibi sevinçten adeta havalara uçtu
YEREL HABERLER Japonya'dan getirilen kayıp horoz 3 günlük arama ...
Kaymakam Bolat: “Polis ve jandarma personeli fedakarca görev yapıyor”
YEREL HABERLER Kaymakam Bolat: “Polis ve jandarma personeli ...
FETÖ operasyonunda 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda 3 kişi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.