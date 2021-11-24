Özel hastanelerde HAP uygulayıcı eğitimi yapıldı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, yataklı tedavi hizmetleri veren kamu ve özel hastanelerde görevli personele ve yöneticilere yönelik Hastane Afet Planı (HAP) uygulayıcı eğitimi yapıldı.

2224 Kasım tarihlerinde yapılan eğitimin açılışına katılan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Pala, HAP eğitimlerinin hastane hizmetlerinin her durumda sürdürülebilir olmasını sağlayarak, hasta ve yaralılara en etkin hizmetin sunulması, personelin ihtiyaç ve güvenliğinin gözetilmesini temel aldığını vurgulayarak eğitimlerin öneminden söz etti. Ayrıca eğitime katılan personele ve eğitmen arkadaşlara özverilerinden dolayı teşekkürlerini ederek çalışmalarında kolaylık diledi. Üç gün süren HAP Uygulayıcı Eğitim, katılımcılara teorik eğitimin ardından masa başı tatbikatı uygulaması ile sona erdi.

Eğitim sonunda katılımcılara Hastane Afet Ve Acil Durum Planı Uygulayıcısı katılım belgesi verildi.

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