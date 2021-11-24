Özhaseki Afyonkarahisar’da

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti.



Programları kapsamında Afyonkarahnisar’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti. Vali Gökmen Çiçek ve vali yardımcıları tarafından kapıda karşılanan Özhaseki, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik makamında ağırlandı.

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