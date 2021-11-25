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Turkcell, ‘Dijital Türkiye’ için fiber seferberliği başlattı Teknoloji devi Turkcell Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas’taki evlere ışık hızında internet için atağa geçti Turkcell son 10 yılda 7.6 milyar TL yatırım yaptı

İHA

Turkcell, ‘Dijital Türkiye’ için fiber seferberliği başlattı Teknoloji devi Turkcell Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas’taki evlere ışık hızında internet için atağa geçti Turkcell son 10 yılda 7.6 milyar TL yatırım yaptı

Tüm Türkiye’yi fiber ağlarla örmeyi hedefleyen Turkcell, gerçekleştirdiği yatırımlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Dijital Türkiye için fiber seferberliği başlatan Turkcell; Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas’taki evlere ve kurumlara gerçek fiber internet hizmetini götürmek için harekete geçti.
Fiber altyapıya son 10 yılda 7.6 milyar TL yatırım yapan Turkcell, yeni fiber illere toplam 270 milyon TL ilave yatırım gerçekleştirecek ve yaklaşık 4.4 milyon haneyi ışık hızında gerçek fiber internetle buluşturacak. Turkcell, 2022 yılında ise fiber altyapıya yaklaşık 1.5 milyar TL ek yatırım gerçekleştirecek. Türkiye’nin Turkcell’i, gerçek fiber internet hizmetini ülkenin dört bir yanına ulaştırmak için yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas illerini de gerçek fiberle buluşturmak için altyapı çalışmalarına başlayan Turkcell, bu illere gerçekleştireceği 270 milyon TL’lik yatırımla 110 bin haneye daha ışık hızında internet erişimi sağlayacak. Yapılan yeni yatırımla birlikte Turkcell’in Türkiye genelindeki toplam fiber altyapısının uzunluğu 53 bin km’yi aşacak.

“Fiber atılım hamlesi başlattık”
Afyon’da başlatılan fiber altyapı çalışmalarına katılan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi:
“Turkcell’in fiber omurgası, bugün Türkiye’nin 81 ilinde mevcut ancak amacımız fiber seferberliği başlatarak Türkiye’nin dört bir yanına, evlere kadar gerçek fiber interneti ulaştırmak. Bunun için de bugün Afyon’da ilk kazmayı vurarak fiber atılım hamlesi başlattık. Afyon’la aynı anda Uşak, Ordu ve Sivas’ta da harekete geçerek altyapı çalışmalarımıza hız verdik. Çok yakında bu illerdeki bireysel ve kurumsal müşterilerimiz; Turkcell’in eve kadar giden ve 10 Gbps’ye kadar hızları destekleyen gerçek fiber internetini kullanmaya başlayacaklar. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun.”

“En yeni teknolojiler 14 yıldır Turkcell fiberde”
Turkcell’in mobil iletişim alanında olduğu gibi sabit tarafta da en yeni teknolojileri müşterileriyle buluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Genel Müdür Murat Erkan, şunları ifade etti:
“2007 yılında Türkiye'de ilk kez ev kullanıcılarını kendi fiber omurgamız üzerinden 100 Mbps'ye varan hızlarda fiber internet hizmeti ile tanıştırmıştık. 2011’de ise bu hızı 1000 Mpbs’ye çıkardık. O dönemde fiber altyapı ile rekabeti canlandırıp herkesi yatırım yapmaya, ülkemizin altyapısını geliştirmeye davet etmiştik. Ülkemize yaptığımız fiber altyapı yatırımı 7.6 milyar TL’ye ulaştı. 2022 yılında da yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz ve bu alanda 1.5 milyar TL ek yatırıma imza atacağız.”

“Fiberin ülkemizdeki 25 milyon haneye ulaşabilmesi için yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz”
Turkcell olarak evlere gerçek fiber hizmeti taşımanın yanı sıra geliştirdikleri ürün ve çözümlerle fiber interneti katma değere dönüştürdüklerini vurgulayan Erkan, “Bugün TV+ servisimizi kullanan fiber abone sayımız 1 milyonu aştı. Fiber internet hizmeti sunduğumuz 100 hanenin 63’ünde TV+ kullanılıyor. Ayrıca WiFi 6 gibi yeni nesil teknolojileri de Türkiye’de ilk kez müşterilerimize sunarak, evin her yerinde aynı hızda internetin deneyimlenmesine imkan tanıyoruz. Gerçek fiberin ülkemizdeki 25 milyon haneye ulaşabilmesi için yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Çünkü biz ülkemizin dijitalleşmesinin gerçek fiber internet ile sağlanan yüksek hız ve kapasite ile gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu yüzden fiber seferberliğimiz yeni illerle devam edecek.”

“Dijital Türkiye için fiberde ortak altyapı memleket meselesi ”
Ülke insanının hak ettiği internet hızlarını sunmanın ve ülkenin dijitalleşmesinin yolunun fiber internetten geçtiğinin altını çizen Erkan, “Hızlı ve kaliteli internete olan ihtiyacı pandemi döneminde hepimiz bir kez daha gördük. İşlerimizi, eğitimlerimizi, alışverişlerimizi ve sevdiklerimizle olan iletişimlerimizi artık internet üzerinden daha yoğun biçimde dijital olarak sürdürüyoruz. Bu dönüşüme ayak uydurarak yeni dünya düzeninde rekabette önde olabilmek için hızla dijitalleşmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden Turkcell olarak fiber konusunu memleket meselesi olarak görüyoruz” diye konuştu.

“Ortak fiber alt yapıyı en doğru seçenek olarak görüyoruz”
Sadece sabit internet erişimi için değil Türkiye'nin 5G'ye geçişi ile her alanda dijitalleşmesini hızlandırması için gerekli koşulların başında fiber altyapının geldiğini anımsatan Erkan açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Bugün ülkemizin sahip olduğu toplam fiber altyapıya ek olarak 1 milyon kilometre uzunlukta fibere daha ihtiyacımız var. Biz bugün Afyon’da gösterdiğimiz gibi üzerimize düşeni yapıp, yatırımlarımıza devam ediyoruz. Fakat, yıllardır söylediğimiz gibi Türkiye'nin kaynaklarının doğru ve verimli kullanılabilmesi adına ‘ortak fiber altyapı’yı en doğru seçenek olarak görüyoruz. Ülke insanımızın en iyi hizmeti alması için rekabetin altyapıda değil hizmet ve servislerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla ülkemiz için değer oluşturmak isteyen tüm operatörlere ortak altyapı çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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