'Bella' uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu Otomobilin ön camının altındaki panjura zulalanmış 724 gram kokaini Bella buldu

Afyonkarahisar’da bir otomobilin ön camının altındaki panjura zulalanmış 724 gram kokaini özel eğitimli köpek 'Bella' buldu. Olayın ardından gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, AfyonkarahisarKütahya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Uygulama noktasında durdurulan bir otomobilin içerisindeki şahısların hareketlerinden şüphelenen narkotik ekipleri araçta ‘Bella’ isimi köpekle arama yaptı. Aracın ön kaput kısmına çıkan Bella ön camın altındaki panjurun olduğu kısma tepki verdi. Bunun üzerine narkotik ekipleri panjur kısmını açınca bir paket halinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan incelemede uyuşturucunun kokain olduğu ve 724 gram ağırlığında olduğu tespit edildi.

Araçta bulunan Ruhi Ö. (29) ve Mehmet U. (23) isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından gün içinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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