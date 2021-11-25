Şuhut'ta 'Bilişim Suçları ve Cinsel İstismar' semineri

Afyonkarahisar Şuhut Kadın Kültür Evi'nde kadınlara yönelik 'Bilişim Suçları ve Cinsel İstismar' konulu seminer düzenlendi.

Şuhut Kadın Kültür Evi'nde Sosyal Çalışmacı Selen Güneş tarafından kadınlara yönelik toplumda bilişim ve cinsel istismar olaylarını en az seviyeye düşürmek için 'Bilişim Suçları ve Cinsel İstismar' semineri düzenlendi. Düzenlenen seminerde bilişim suçları ve cinsel istismar ile ilgili kadınlara önemli bilgiler verildi. Seminer, soru cevap şeklinde devam etti.

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