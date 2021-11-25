Şuhut'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı 2. Olağan Toplantısı yapıldı.

Şuhut'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı 2. Olağan Toplantısı Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün öncülüğünde Şuhut Halk Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, 2022 yılı bütçesi görüşülerek muhtarlarının talepleri alındı. Toplantıda 2022 yılı bütçesi görüşülerek muhtarların talepleri alındı. Soru cevap şeklinde devam eden toplantı, Kaymakam Düzgün'ün toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.