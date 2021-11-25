Afyonkarahisar ‘Anadolu’ya Yolculuk’ çalıştayına hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ile Afyonkarahisar’da ‘Anadolu’ya Yolculuk’ çalıştayı düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ile Afyonkarahisar Valiliği bünyesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bir dernek iş birliğinde kentin turizminin canlandırılması ve çeşitliliğinin arttırılması amacıyla ‘Anadolu’ya Yolculuk’ çalıştayı düzenlenecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar’ın sahip olduğu; termal turizm, kültür turizmi ve savaş turizmi ile birlikte yeni turizm çeşitliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Tanır şöyle devam etti:

“Yapacağımız çalıştay özellikle, ilimiz turizmini çeşitlendirme adına beyin fırtınası yapmaya ve bu toplantıda ortaya çıkacak fikirlerin şekillenmesine ve hayata geçirilmesine, yeni atılımların yapılmasına vesile olacak.”

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