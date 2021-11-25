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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyon Kızılay bin 700 kişiye yardım dağıtıyor

İHA

Afyon Kızılay bin 700 kişiye yardım dağıtıyor

Afyon Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaretinde konuşan Türk Kızılay Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Yakın, Afyonkarahisar’da düzenli olarak bin 700 kişiye yardım yaptıklarını söyledi.
Türk Kızılay Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Yakın, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Albayrak ve Genç Kızılay Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ali Özer, Afyon Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek Kızılay’ın Afyonkarahisar’daki çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Kızılay’ın Uzunçarşı’daki binasının 3’üncü katında giyim mağazası oluşturduklarını anlatan Başkan Yakın, “Yeni mağazamız sayesinde her ay 200 kişiyi kullanılmamış elbiselerle giydiriyoruz” dedi.
Gıda kolisi dağıtımında şube binasından dağıtımı bitirdiklerini, insanları rencide etmemek adına kapı kapı dolaşarak gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Kızılay Başkanı Mehmet Yakın, “Şubemize yardım için müracaatı bulunan 2 bin 700 kişi var. Bunların bin 700 kadarı düzenli yardıma muhtaç kişiler. Hepsinin durumun hassas bir şekilde inceleyerek yardıma ihtiyaçları olup olmadığını belirliyoruz. 70 kadar da özel ihtimam gösterdiğimiz kardeşimiz var. Genellikle öksüz ve yetim ailelerden oluşan bu 70 kardeşimize aylık nakdi yardımda da bulunuyoruz. Yalnız yaşayan hanım kardeşlerimize Kadın Kollarımız tarafından yardımlar ulaştırılıyor” dedi.
Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt ile yönetim kurulu üyeleri Afyonkarahisarlı tüm basın mensuplarının Kızılay çalışmalarında gönüllü olarak yardımcı olmaya hazır olduklarını bildirdiler.

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