Milli Mücadele seminerleri başladı

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Afyonkarahisar'da öğrencilere yönelik "vatan" konulu Milli Mücadele seminerleri düzenlenmeye başladı.

Afyonkarahisar'da rehber Habib Akalın tarafından öğrencilere seminerler verilmeye başlandı. Seminerde öğrenciler Kocatepe ve Dumlupınar Şehitliklerini ziyaret ederek destansı olaylarla ilgili bilgi edindi. Şehitlerin hikayelerini dinleyen öğrenciler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Ücretsiz olarak okullarda öğrencilere seminer verdiğini belirten rehber Akalın, tarihi öğrencilere anlatmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

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