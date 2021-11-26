Afyon’da sis etkili oldu

Afyonkarahisar’da aşırı sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Gece geç saatlerde başlayan sisli hava sabah saatlerinde de etkili oldu. Yoğun sis dolayısı ile özellikle sürücüler zor anlar yaşanırken, birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Afyonkarahisar’ı sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü kentte polis de araç sürücülerine uyarılarda bulundu. Sis nedeniyle birçok araç sürücüsü ve yayalar ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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