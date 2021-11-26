81 İlden 81 Genç Zirvesi Afyonkarahisar'da başlıyor Bu zirve Afyonkarahisar’ın tanıtımına katkı sağlayacak

Gençlik projeleri destek programı (20201) çerçevesinde T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Afyonkarahisar Girişimci Genç Liderler Derneğinin yaptığı "Lider Genç Kitap Kahve" projesi kapsamında 81 İlden 81 Genç Zirvesi başlıyor.



“Eğitimler beş gün sürecek”

Gençler, zaferin, termalin ve mermerin başkenti Afyonkarahisar’da buluşuyor. 15 Aralık Çarşamba günü başlayacak olan 81 İlden 81 Genç Zirvesi 5 gün boyunca devam edecek.5 gün sürecek eğitim programında; Gönüllülük Eğitimi, Girişimcilik Eğitimi, Aktif Katılım Yoluyla, Demokrasi Eğitimi, Liderlik Eğitimi, Sosyal Medya Okuryazarlığı Eğitimi, Gençler İçin Web 2.0 Eğitimi, Etkili Beden Dili Eğitimi, Proje Döngüsü ve Proje Yazma eğitimleri verilecektir.



Beşen, “Gençlik Politikalar bizim için önemli”

Girişimci Genç Liderler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Lider Genç Kitap Kahve Proje Koordinatörü Behlül Beşen, zirvenin Gençlik Politikaları başlığı etrafında gerçekleştirileceğini dile getirdi. Beşen "Düzenlemiş olduğumuz zirvede temel amacımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 2023’de Türkiye Cumhuriyeti karar verici mekanizmalarından beklenen gençlik politikalarını tartışmaktır. Zirvede gençlere yöneltilen gençlik politikaları, endişeler, beklentiler gibi unsurları içeren sorular ve yapılan çalıştaylar sonrasında Ulusal Girişimci Gençlik Politika Belgesi hazırlanmış olacaktır. Bu kapsamda zirveye başvurmak isteyen 81 ilden gençlerimizin sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşmasını bekliyoruz." dedi.



“Gençler için tüm imkanlar sağlanıyor”

Ayrıca zirveye yalnızca 1529 yaş arası gençlerin katılım sağlayabileceğini de belirten Beşen, başvuruların 8 Aralık 2021 tarihine kadar devam edeceğini ve katılım gösterecek tüm gençlerin yol, yemek ve konaklama masraflarının da Girişimci Genç Liderler Derneği tarafından karşılanacağını belirtti. Behlül Beşen son olarak; "Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’e, Afyonkarahisar Belediyesi Başkanı Mehmet Zeybek’e, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci’ye ve ekibime, gönüllü arkadaşlara derneğimize ve projemize gösterdikleri destek ve ilgileri için şahsım ve derneğim adına teşekkür ediyorum.” diye belirtti.

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