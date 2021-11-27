Taklalar atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkıp taklalar atarak yarım arazisine devrilen otomobilin şoförü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S.A., idaresindeki 20 BJF 98 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenmeyen nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından taklalar atıp yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Sürücü A.S.A., şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Kaza sonrası devrilen araç uzun uğraşlar sonrası çekici yardımıyla tarım arazisinden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.