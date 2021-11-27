Afyonkarahisar’da bilim fuarı açıldı

Afyonkarahisar Merkez Çavdarlı Şehit Musa Demir Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Bilim Fuarında Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlarında yapılan 18 proje sergilendi. Bilim fuarına katılan ve burada bir açıklama yapan Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, öğrencileri araştırma yapmaya, proje üretmeye ve özgüvenli bir şekilde sunum yapmaya yönlendirdikleri için öğretmenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ise her yıl okul öğretmen öğrencileri tarafından hazırlanan bilim fuarlarının geçen yıl salgın nedeniyle yapılamadığını söyledi. Bu yıl gerçekleştirilen fuarlar sayesinde öğrencilerin ufkunun genişlediğini kaydeden Müdür Yalçın, ülkenin aydınlık geleceği için yapılan bu bilim fuarlarının kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.

Bilim fuarı, öğrencilerimizin projelerini sergilediği stantların gezilmesi ile sona erdi.

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