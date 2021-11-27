TFF 2. Lig: Afyonspor: 7 - Kahramanmaraşspor: 0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 15. haftasında Afyonspor, sahasında karşılaştığı Kahramanmaraşspor’u 70’lık farklı bir skorla mağlup etti.



Stat: Zafer

Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Ersin Erbay xx, Tolga Atasoy xx

Afyonspor: Bayram Olgun xx, Alper Tursun xx, Melik Derin xx (İlke Tankul dk. 75 x), Doğukan Emeksiz xx (Emre Dayan dk. 82 ?), Nazmi Can Doğan xx (Emirhan Sefa Öz dk. 82 ?), Erdinç Pekgöz xx, Erhan Şentük xx (Mehmet Can Kocabaş dk. 87 ?), Fatih Aktay xx (Cihan Özkara dk. 75 ?), Mithat Pala xx, Yakup Yiğit xx, Celal Hanalp xx

Kahramanmaraşspor: Ahmet Üçgün xx, Özcan Atalay xx (Ebubekir Berkan Tambay dk. 72 ?), Deniz Solmaz xx, Ramazan Övüç xx, Enis Durak xx (Emre Bayram dk. 85 ?), Mustafa Sol xx, Birkan Öksüz xx, Sefa Saz xx (Hamit Bayraktar dk. 46 x), Halil İbrahim Esen xx (Mehmet Burak Tarlabölen dk. 72 ?), Mert Çakar xx (Alican Karadağ dk. 85 ?), Anıl Çıracı xx

Goller: Fatih Aktay (dk. 7 ve 15), Doğukan Emeksiz (dk. 41 ve 53), Erhan Şentük (dk. 56 pen.), Celal Hanalp (dk. 71), İlke Tankul (dk. 79) (Afyonspor),

Sarı kart: Ramazan Övüç (Kahramanmaraşspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.