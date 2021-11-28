Rus turistler Frig Vadisi'ni çok sevdi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi, Rusya'dan gelen yaklaşık 20 yabancı turisti ağırladı.
Rusya'dan gelen 20 kişilik turist, İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi'ni Alan Kılavuzu Araştırmacı Yazar Habip Akalın mihmandarlığında kaya mezarlar ve peri bacalarının bulunduğu mekanları gezerek buradaki tarihi önem taşıyan destansı bilgiler edindi. Frig Vadisi'ni gezen ve bolca fotoğraf çeken turistler, Frigya'ya en yakın sürede yeniden geleceklerini söylediler.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.