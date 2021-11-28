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Turkcell 2022’de fiber alt yapıya 1,5 milyar TL yatırım yapmayı planlıyor Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: “Fiber alt yapıda Türkiye’nin ihtiyacı 1-1,5 milyon kilometre”

İHA

Turkcell 2022’de fiber alt yapıya 1,5 milyar TL yatırım yapmayı planlıyor Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: “Fiber alt yapıda Türkiye’nin ihtiyacı 1-1,5 milyon kilometre”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, fiber alt yapıda Türkiye’nin ihtiyacının 11,5 milyon kilometre olduğunu belirterek, “Son 10 yılda fiber altyapıya 7.6 milyar lira yatırım yaptık. Önümüzdeki yıl da 1 buçuk milyar lira civarında bir yatırım planlıyoruz” dedi.
Afyonkarahisar’da başlatılan fiber altyapı çalışmalarına katılan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell’in fiber alt yapı planlamasını açıkladı. Türkiye’de 450 bin kilometre fiber altyapı olduğuna dikkat çeken Erkan, “Bunun 53 bin kilometresi bizim tarafımızdan yapıldı. Şimdi bu 450 bin kilometrelik altyapı Türkiye için yeter mi? Yetmediğini bütün detaylı ölçümlerde görüyoruz. Bizim gitmemiz gereken yer 1 milyon, 1 buçuk milyon kilometre. Bunu hızla yapmamız lazım. Çünkü dijital uçurum denen olgunun önüne geçmeliyiz. Bizim Türkiye’nin dört bir yanını bir an önce dijitalleştirmemiz gerek. Türkiye’nin her yerinin rekabetçi olması lazım. Hızlarımızı arttırmamız lazım” dedi.

“Rekabet fiber altyapısında değil üst yapısında olsun”
Açıklamasında ‘ortak alt yapı konusuna da değinen Erkan, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işin yönünü gösterdiğini belirterek açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Ortak alt yapı dijital Türkiye hedefine ulaşabilmenin en temel somut yoludur diye düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız da zaten bu konuda gitmemiz gereken yönü gösterdi. Ulaştırma Bakanlığımız, BTK bütün kuruluşlar bununla ilgili çalışıyor. Burada anladığım kadarıyla varlık fonunun da de içinde olduğu yeni bir yapının oluşması konusunda da bir fikir birliği var. Biz de bu konuyu destekliyoruz. Rekabet fiber kablo alt yapısında olmasın. Rekabet üst yapıda, servislerde olsun. Müşterilerin evine giden hizmetlerinde çeşitlilik olsun. Müşterinin deneyiminde olsun, fiyatlarda olsun. Dolayısıyla o yüzden ortak alt yapıyı destekliyoruz. Bu arada fiber yatırımımıza devam ediyoruz. Hız kesmeden fiber optik yatırımlarımız için bugün Afyon’dayız. Sivas’ta, Uşak’ta ve Kahramanmaraş’ta da bu çalışmalarımıza hız verdik. Dolayısıyla biz Türkiye’nin dört bir yanında fiber götürüyoruz. Ayrıca bizim 81 ilde fiber altyapı omurgamız bulunuyor. Yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz.”

“Turkcell her yıl 10 milyar liranın üzerinde yatırım yapan bir şirket”
Bu yılı fiberde bir atılım yılı olarak gördüklerini ve Turkcell’in her yıl 10 milyar liranın üzerinde yatırım yapan bir şirket olduğunu vurgulayan Erkan, “Biz 2022’i bir fiber atılım yılı olarak görüyoruz. O yüzden fiber yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Tabii ki mobile de yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Turkcell her yıl 10 milyar liranın üzerinde yatırım yapan bir şirket. Önümüzdeki yıl da bu artarak devam edecektir” diye konuştu.

“Afyon’u eve kadar giden gerçek fiberle tanıştırdık”
Afyonkarahisar, Sivas, Uşak ve Ordu ile birlikte dört şehre 270 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını anımsatan Erkan, yaptıkları işin aslında Afyonkarahisar'ı da eve kadar giden gerçek fiberle tanıştırmak olduğunu ifade etti. Erkan, “Burada yaptığımız iş fiber optik teknolojisiyle evlere bin mbps, 10 bin mbps gibi yüksek hızlarda internet sunabilmek. Yani Turkcell Superonline’ın ışık hızında interneti evlere kadar fiberimiz sayesinde artık Afyon’da. Sahadaki çalışmalarımıza hız verdik. Afyon’da artık vatandaşlarımız yüksek hızlı ve kaliteli internet kullanabilecek” ifadelerine yer verdi.

“Son 10 yılda fiber altyapıya 7.6 milyar lira yatırım yaptık”
Konuşmasında son olarak Turkcell’in gerçekleştirdiği yatırımlara değinen Erkan sözlerini şöyle sonlandırdı: “Son 10 yılda fiber altyapıya 7.6 milyar lira yatırım yaptık. Önümüzdeki yıl da sadece fiber altyapıya 1 buçuk milyar lira civarında bir yatırım planlıyoruz. Bu işin bir tarafı ama ortak altyapı dediğiniz zaman tüm Türkiye’nin fiber konusundaki kalkınma hareketine destek olması çok önemli. Burada tahmin ediyorum en az 10 milyar dolar civarında bir yatırım daha gerekli. Bunu herkesin, bütün paydaşların katılımıyla daha kısa sürede yapmak yani ortak yapmak mümkün diye düşünüyoruz.”

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