Afyon Belediye, Ziraat Bankkart’a mağlup oldu

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AXA Sigorta Efeler Ligi 10. haftasında Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı evinde karşılaştığı Ziraat Bankkart’a 30 mağlup oldu.



Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet Çenesiz

Afyon Belediye: Mehmet Almaz, Nıkıta Axyutin, Cansın, Batuhan Karaca, Tarık Emre, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Yusuf Eken, İlker Esin, Christian Ma, Tarık Emre Sipahioğlu, Çağatay Kır Zeka, Umut Durur)

Ziraat Bankkart: Martin, Ter Maat, Arslan Ekşi, Bennie, Berkay Bayraktar, Samet Ahmet Baltacı (Muhammet Ertuğrul, Alp İzzet Akkuş, Berkay Bayraktar, Aykut Gedik, Bedirhan Bülbül, İbrahim Halil Yücel, )

Setler: 2325, 1525, 2025

Süre: 87 dakika (32, 26, 29)

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