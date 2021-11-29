Afyonkarahisar Gazlıgöl Termal Turizm İşletmecileri ve Yatırımcıları Dernek Başkan Yardımcısı Süleyman Çınaroğlu, hem jeotermal enerji kaynakları bakımından, hem de otellerin hizmet kalitesinden dolayı Afyonkarahisar’ın kendini aştığını kaydetti.

Termal turizmde çıtayı her geçen yıl daha da arttıran Afyonkarahisar’a yapılan yeni yatırımlar kaliteyi daha da arttırdı.

Gazlıgöl Termal Turizm İşletmecileri ve Yatırımcıları Dernek Başkan Yardımcısı Süleyman Çınaroğlu, Afyonkarahisar’daki jeotermal enerjinin, farkı raporlarla sabit olmakla beraber Türkiye’de termalin kalitesi, mineral oranına, mineral sayısına bir mililitrede bakıldığı zaman gerçekten ciddi gözle görülür hissedilir bir fark bulunduğunu anlattı. Çınaroğlu, "Onun dışında sadece termal suyun kalitesi değil Afyon bölgesindeki termal tesislerin vermiş olduğu hizmet kalitesi de çok ciddi manada açık ara önde gidiyor. Bu bölgeye gelen misafirlerimiz diğer başka bir bölgeye gittiği zaman diyorlar ki Afyon hizmet konusunda kendisini aşmış. Termal su kalitesi zaten var. Bizim bölgemizde Sandıklı’ya baktığınız zaman çamuruyla meşhur, termali zaten yine aynı şekilde. Afyon merkezde yine 90 derecelerde çıkan bir termal su var. YaylabağıGözlıgöl havzasına geldiğimizi zaman buradaki termal suyunda en büyük özelliği içilebilir olması. Sadece banyo değil içilebilir olduğu için iç hastalıklarda da tedavi edici özelliği var. Dolayısıyla Afyon bölgesi bu yönüyle tercih ediliyor. Onun dışında da 5 bin yıla uzanan tarihi bir termal geçmişi var, tarihi bir Frigya Vadisi geçmişi var, bilinilirliği daha fazla” dedi.

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