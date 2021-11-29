Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da polis tarafından torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Erenler Mahallesi’nde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda bir şahsın yapılan üst aramasında ve evine yapılan baskında 197 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 0,86 gram metamfetamin, 3,51 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet hassas tartı yapmak için kullanılan aparat, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve kurusıkı tabanca, ele geçirildi. Olayın ardından İ.Z. (22), M.S. (32) ve H.D.(29) isimli şahıslar gözaltına alındı.

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