Şuhut'ta kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde dün gece yarısı başlayan kar yağışı sonucu bazı yüksek kesimler beyaza büründü. İlçeye bağlı Başören köyü ve üst kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, köy ve üst kesimler beyaza büründü. Bölgede hava sıcaklığı da önemli ölçüde düşerken, yöre halkı sabah kalktığında etrafın beyaza bürünmesini sevinçle karşıladı.

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