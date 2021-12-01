Şuhut’ta lodos ağaçları kökünden devirdi

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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde dün gece başlayan şiddetli lodos etkili oldu. İlçe genelinde etkili olan lodos, ilçedeki ağaçları kökünden devirdi.

Şuhut’ta dün gece başlayıp etkisini sürdüren lodos, ilçe genelinde etkili oldu. Zaman zaman yağmurun da etkisiyle trafikte sürücülere, rutin yaşamda vatandaşlara zor anlar yaşatan lodos, ilçeye bağlı bazı mahalle ve sokaklardaki ağaçları kökünden söküp devirdi.

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