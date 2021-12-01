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Alkollü sürücü minibüse çarptı: 4 kişi yaralandı Bacağından yaralanan ve 167 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü ayakta durmakta güçlük çekti Otomobilin arkadan çarptığı minibüs peyzaj alanına çıkarak durabildi

İHA

Alkollü sürücü minibüse çarptı: 4 kişi yaralandı Bacağından yaralanan ve 167 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü ayakta durmakta güçlük çekti Otomobilin arkadan çarptığı minibüs peyzaj alanına çıkarak durabildi

Afyonkarahisar’da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, minibüse çarptı. 4 kişinin yaralandığı kazada savrulan minibüs yol ortasındaki peyzaj alanına çıkarak durabildi.
Kaza, AfyonkarahisarEskişehir karayolu üzeri Erenler Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Efe Ç. (20) idaresindeki 34 AR 9840 idaresindeki otomobil, önünde seyir halinde olan Hüseyin Ç. (37) yönetimindeki 03 ACB 905 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan minibüs yol ortasındaki peyzaj alanına çıkarak durabildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Mehmet Efe Ç. ile D.Y. (15), Elmas B. (20) ile minibüsteki Cevriye C. (49) isimli kadın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sürücünün 167 promil alkollü olduğu ortaya çıktı
Kazanın ardından bacağından yaralanan sürücü Mehmet Efe Ç.’nin alkolünde etkisiyle ayakta durmakta zorluk çektiği görülürken, polis genci kaldırıma oturtarak sakinleştirmeye çalıştı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, sürücünün hastanede yapılan muayenesinde ise 167 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
Öte yandan, minibüsün şoförü Hüseyin Ç. kaza esnasında büyük korku yaşadıklarını kaydederek, minibüsün boş olmasının olası bir facianın önüne geçtiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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