Kaymakam Bolat ve kurum amirleri doğa yürüyüşü yaptı

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ve beraberindeki kurum amirleri doğa yürüyüşü yaptı.

Kaymakam Bolat ve ilçedeki kurum amirleri Kemerkaya beldesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Zevki geçen yürüyüşün ardından Kaymakam Bolat katılımcılara elleriyle kahvaltılık yumurta ve közde patates yaptı. Yürüyüşün ardından bir açıklama yapan Kaymakam Bolat, sağlık ve doğa bilincinin artması için bu aktiviteyi rutin olarak gerçekleştireceklerini, bundan sonraki yürüyüşlere tüm halkın davetli olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.