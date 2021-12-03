Kaymakam Bilici: “Köylerin sorunlarını en doğru şekilde çözmek için çalışıyoruz”

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, köylerin sorunlarını en doğru şekilde çözmek ve köylere daha iyi hizmetler sunabilmek için ilçede kurumların uyum içinde çalıştığını ifade etti.

Emirdağ Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı Olağan 2. Meclis Toplantısı, Emirdağ Kredi Yurtlar Kurumu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kaymakam Osman Bilici başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Genel Meclis Üyeleri Ceylan Morca ile Necati Şevik, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Hüseyin Gülmez ve köy muhtarları katıldı. 2022 yılı plan ve tahmini bütçe görüşmelerinin yapıldığı toplantıda açılış konuşması yapan Kaymakam Bilici, “Köylerimizin sorunlarını en doğru şekilde çözmek ve köylere daha iyi hizmetler sunabilmek için uyum içerisinde hep birlikte çalışacağız. Vatandaşlarımızın en iyi, en kaliteli hizmeti her zaman hak ettiğini, her dönem olduğu gibi yapılan hizmetlerin daha da artması ve yerini bulması için hep birlikte, elbirliği ile çalışmaya devam edileceğini sözlerine ekledi. Köylerimizdeki yatırım çalışmaları, içme suyu, kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma, eğitim ve sağlık durumu hakkındaki ihtiyaç ve sorunların konuşulduğu toplantıda Kaymakam Bilici, toplantıya katılan tüm köy muhtarlarının talep ve sorunlarını dinleyerek, köylerin sorunlarıyla yakından ilgilenildiğini, yol yapımı, temiz içme suyu ve diğer hizmetlerin devletimizin imkanları doğrultusunda aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Oy birliği ile kabul edilen 2022 yılı plan ve bütçe görüşmeleri toplantısı sonunda Kaymakam Bilici, katılan herkese teşekkür ederek sorunların giderilmesi için gereken çalışmaların yapacağını belirtti.

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