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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şuhut'ta Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi dualarla açıldı

İHA

Şuhut'ta Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi dualarla açıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi dualar eşliğinde açıldı.
Kur'anı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesen Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut Cumhuriyet Savcısı Burak Dağlı, Başkan Cemil Yaralı, protokol üyeleri ve katılımcılar, burada bulunan tarihi değerleri inceledi. Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı açılış merasiminde tarihi destansı değerleri incelerken, şehit Nurullah Oymak'ın bilgilerinin yer aldığı Aktütün Karakolu'ndaki hain saldırıyla ilgili baba Sabri Oymak'ın sözleri yürekleri dağladı. Şuhutlu Şehitler ve Gaziler Hatıra Merkezi açılış merasimi katılımcıların hatıra fotoğrafları çektirmesi ile son buldu.
Türkiye Gaziler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve İdari Amiri Emekli Astsubay Cemil Yaralı, konu ile ilgili açıklamalarında, "1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtına katıldım. Harekâtta yanlışlıkla batırılan TCG Kocatepe Gemisinde görev yapmaktaydım. Gemimiz battıktan sonra 49 saat bir fiil sularda kalan bir kişiyim. Daha sonra Lübnan şilebi bizi kurtardı ve Türkiye'ye geldik. Donanma Komutanlığı'nda görevime sonuna kadar devam ettim. Şuhut'a, belediye başkanımız, kaymakamımız, Şuhut Şehit, Gaziler Temsilciliğinin daveti üzerine buraya geldik. Gerçekten Şuhut için çok güzel bir hizmet. Şimdiden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gazilerimiz için şehit ailelerimiz için çok güzel mükemmel bir iş yapmışlar, herkese çok teşekkür ediyorum. Buradaki tarihi gördüğümde tabii ki heyecanlandım" dedi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da "Bayrağımızın dalgalanabilmesi ülkemizin var olması için canlarını veren aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz için ne yapsak azdır. Bu duygu ve düşüncelerle bugün açılışını yaptığımız Şuhutlu Şehitler ve Gaziler Hatıra Merkezinin açılışında emeği geçen tüm herkese yetkililere teşekkür ediyoruz. Vatanımız ve bayrağımız için canlarını veren aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan yakınlarına, ailelerine sahip çıkmak hem sorumluluğumuz hem de görevimiz. Şehitlerimizin anılarını gelecek nesillere aktarmakta bir o kadar da önemli bir olaydır. Bugün bu merkezde gelecek nesillere, öğrencilere geçmişten bugüne bu ülkenin kuruluşundan bugüne kadar terörle mücadelede vermiş olduğumuz şehit ve gazilerimizi burada tanıtmış olacağız. Onların manevi duygularını burada yaşatmış olacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.
Açılış merasimine, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Cumhuriyet Savcısı Burak Dağlı, Türkiye Gaziler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve İdari Amiri Cemil Yaralı, Afyonkarahisar Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı, Şuhut Gaziler Derneği Başkanı Eftar Aslan, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, AK Parti Şuhut İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Kebeli, şehit babaları, gaziler, ilçe ve köy muhtarları, protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlar katıldı.

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