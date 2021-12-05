Şuhut Hisarspor: 2 - Afyonkarahisar Demirspor:1

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Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi 7. hafta mücadelesinde Şuhut Hisarspor, evinde Afyonkarahisar Demirspor'u 21 mağlup etti.

Şuhut Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada Şuhut Hisarspor, Deniz Orhan'ın 11. dakikadaki kafa golüyle 10 öne geçti. Rakibi karşısında güzel bir oyun sergileyen yeşilbeyazlılar, Hasan Keskin'in 18. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Afyonkarahisar Demirspor kalesinde gördüğü ikinci golün ardından Hüseyin Işık'ın golüyle farkı 1'e indirerek, maçın skorunu belirledi.

Dakikalar 90+5'i gösterirken Şuhut Hisarspor'da Serdar Başpınar ve Saruhan Dinç, Afyonkarahisar Demirspor'da ise Serhat Meşe kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

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