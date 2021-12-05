Trafik kazasında hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı asker toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Er Resul Koç, memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen resmi törenin ardından toprağa verildi.

Olay, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi İstanbulluoğlu Mahallesi 148. Sokak üzerinde dün saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 ACL 698 plakalı aracı ile seyir halinde bulunan Afyonkarahisarlı sürücü R.S.K. (22) önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, beton bahçenin çit direklerine çarptı. Kazada araçta bulunan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi nüfusuna kayıtlı İ.C.Y. (21) ile Jandarma Er Resul Koç (23) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Resul Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Koç’un yakın zamanda görev yaptığı Elazığ’da askeri birlikten terhis mahiyetinde izinli olduğu ve uzman çavuş arkadaşını ziyaret etmek için Yozgat'a gittiği öğrenildi.

Afyonkarahisarlı Jandarma Er Resul Koç için bugün Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde resmi tören düzenlendi. Tören öncesi Koç’un cenazesi Malazgirt Mahallesi'nde bulunan ailesinin evine götürülerek helallik alındı. Helallik alındığı esnada Koç’un yakınları gözyaşlarını tutamayarak, "Resul’üm gelmez yolları gidiyorsun Resul’üm” şeklinde ağıt yaktı. Ardından Bolvadin merkez Çarşı Camii’ne getirilen Koç için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından düzenlenen resmi tören esnasında Koç’un ağabeyi Tahir Koç tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra Koç’un naaşı sevenlerinin omzunda şehir mezarlığına defnedildi.

Düzenlenen cenaze namazına Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Sökmen, vatandaşlar ve sevenleri katıldı.

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