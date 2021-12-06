İş önlüğünü giyen kaymakam ebru çalışması yaptı

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ziyaret ettiği Kadın Kültür Evi’nde kursiyerlerle birlikte giydiği iş önlüğü ile ebru çalışması yaptı.

Kaymakam Bolat, Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kursları ziyaret etti. Kurs ziyaretinde Kaymakam Bolat Halk Eğitim Merkezi tarafından Kadın Kültür Evi’ne açılan kursta ebru çalışması yaptı.

Kurs ziyaretinde açıklamalarda bulunan Kaymakam Bolat, Halk Eğitim Merkezleri’nin önemine değinerek, “Öğrenmek ve eğitim sadece okul çağındakiler için değil, her yaştan insan için gerekli. Halk Eğitim Merkezlerinin kursları sayesinde birçok kişi özellikle bayanlar ekonomiye katkı sağlayan, üreten birer birey oluyorlar. Hayat Boyu Öğrenim kapsamında Halk Eğitim Merkezimizin açmış olduğu kurslar halkımızın her türden ihtiyacına cevap verebilecek şekilde kurslar açmaya devam etmektedir’’ dedi.

Kaymakam Bolat ‘a Bolvadin Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Uçak ve Taşhan Ebru Hat Kursu Öğretmeni Cafer Eyidoğan eşlik etti.

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