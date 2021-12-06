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40 yıldır çözülemeyen bir garip tapu hikâyesi Babasından ona yaklaşık yarım asırdır çözülemeyen tapu davası miras kaldı Osmanlı dönemine ait tapuları elinde olan vatandaş kendi arazisini sürdüğü için cezaevine girdi, para cezası ödedi

İHA

40 yıldır çözülemeyen bir garip tapu hikâyesi Babasından ona yaklaşık yarım asırdır çözülemeyen tapu davası miras kaldı Osmanlı dönemine ait tapuları elinde olan vatandaş kendi arazisini sürdüğü için cezaevine girdi, para cezası ödedi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde dedelerinden kalma Osmanlı dönemine ait tapular ve Tapu Kadastro memurunun raporu olmasına rağmen arazisinin bir kısmı meraya çıkarıldığını iddia eden vatandaş, uğruna hapis ve para cezası ödediği 40 yıllık ‘tapu’ bilmecesinin çözülmesi için yetkililerden yardım istiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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