40 yıldır çözülemeyen bir garip tapu hikâyesi Babasından ona yaklaşık yarım asırdır çözülemeyen tapu davası miras kaldı Osmanlı dönemine ait tapuları elinde olan vatandaş kendi arazisini sürdüğü için cezaevine girdi, para cezası ödedi

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Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde dedelerinden kalma Osmanlı dönemine ait tapular ve Tapu Kadastro memurunun raporu olmasına rağmen arazisinin bir kısmı meraya çıkarıldığını iddia eden vatandaş, uğruna hapis ve para cezası ödediği 40 yıllık ‘tapu’ bilmecesinin çözülmesi için yetkililerden yardım istiyor.

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