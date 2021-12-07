Afyonkarahisar AFSÜ’de 10’uncu kemik ilik nakli yapıldı

Afyonkarahisar’da Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi’nde 10’uncu kemik iliği nakli yapıldı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi’nde kemik iliği nakli yapılan hasta sayısı 10’a ulaştı. Yapılan açıklamada; nakillerin üçünün akraba dışı, diğerlerinin kardeş vericilerden yapıldığı belirtildi. AFSÜ’de tanı alıp tedavisine başlanan çocuklara yapılan bu nakillerden birisi Almanya’daki diğerleri de Türkiye’deki vericilerden yapıldı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, elde ettiği başarılarla kısa sürede adından sıkça söz ettiren merkezlerden birisi olma yolunda ilerlediklerini ve çocuk kemik iliği nakli merkezinin sağlık turizminde de seçkin adreslerden birisi olacağını ifade etti. Uygun vericiye en kısa sürede ulaşmanın önemine vurgu yapan Rektör Okumuş, kemik iliği nakli üzerine Sağlık Bakanlığı Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) tarafından yürütülen çalışmalara da dikkat çekti ve 1850 yaş arasındaki bütün sağlıklı bireyleri, kemik iliği nakli vericisi adayı olarak destek olmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.