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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeğe kötü muameleye adli işlem

İHA

Köpeğe kötü muameleye adli işlem

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde, minibüs sürücüsünün yolda yatan köpeği ezmeye çalışması, ardından köpeğe dubayla vurulması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda köpeği ezmeye çalışan M.I. ile köpeğe duba atan F.I hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde esnaf A.T. (37) iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen, sokak köpeğine kötü muamele görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Dün haberlere yansıyan görüntülerin arından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Görüntüleri inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğine kötü muamelede bulunanın minibüs sürücüsü M.I. (37), dubayla vuranın ise F.I. (61) olduğunu belirledi.
Ekipler, Sinanpaşa Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle M.I. ile F.I hakkında adli işlem başlatıldı.

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