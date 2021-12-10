(ÖZEL) Afyonkarahisar’da zehirli yiyecekler ile hayvan katliamı Zehirli yiyecekleri yiyen köpek, kedi, horoz ve tavuklar telef oldu Olayda 5 köpek, 2 kedi, horoz ve tavuklarında bulunduğu çok sayıda hayvan zehirlenerek hayatlarını kaybetti

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Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde, köpek, kedi, horoz ve tavuklarında aralarında olduğu 15'e yakın hayvan çeşitli yiyeceklerle zehirlenerek telef edildi. Çok sayıda hayvanın telef olduğu olayın ardından jandarma inceleme başlattı.

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