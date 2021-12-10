Frig Vadisi’nde spor turizmi atağı 3 bin yıllık Frig Vadisi’nde Türkiye - Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası yapılacak Vali Gökmen Çiçek: “Bu yaz Afyonkarahisar spor turizminde de zirveleri görecek”

Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan Frig Vadisi’nde hafta sonu gerçekleştirilecek Türkiye Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası, inanç, kültür ve tarih turizmi açısından bilinen bölgenin spor turizmi yönünden de isminin duyulmasına büyük katkı sağlayacak.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilecek olan Türkiye Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası’nın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Şampiyona bu sene Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içinde yer alan ve tarihi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan tarihi Frig Vadisi’nde yapılacak. Vadinin kalbi olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde yapılacak olan şampiyonaya yurt içinden yaklaşık 100 sporcunun katılması bekleniyor.

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