Afyonkarahisar’ın Beyyaz Belde İlkokulu'nda Türkçe'nin duru bir şekilde kullanılmasını sağlamak, argo konuşmanın önüne geçmek amacıyla ‘Ağzını Kirletme Tatlandır’ isimli proje hayata geçirildi.

Beyyazı İlkokulu'nda Türkçe'nin duru bir şekilde kullanılmasını sağlamak, argo konuşmanın önüne geçmek, toplumsal duyarlılık oluşturup, gelecek nesillerimize daha nazik konuşulan bir ortam bırakmak, argo konuşmanın meydana getireceği fiziksel ve ruhsal şiddeti engellemek amacıyla yapılan ‘Ağzını Kirletme Tatlandır’ isimli proje etkinliği düzenlendi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve davetliler katıldı. Proje sorumlusu öğretmen Halil Yağıcı, projeyle ilgili etkinliklerin yıl boyu devam edeceğini belirtti.

Program Yalçın'ın, projede emeği geçen idareci ve öğretmenlerimize teşekkür etmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.