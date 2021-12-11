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Başkan Çöl: “Sandıklı Gardaş Yarenler Meclisi’nin ilçeye önemli hizmetler yapacak”

İHA

Başkan Çöl: “Sandıklı Gardaş Yarenler Meclisi’nin ilçeye önemli hizmetler yapacak”

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede yeni kurulan ‘Sandıklı Gardaş Yarenler Meclisi’nin ilçeye önemli hizmetler yapacağına inandığını kaydetti.
Sandıklı Gardaş Yarenler Meclisi Başkanı Yılmaz Demircan, Başkan Çöl’ü makamında ziyaret etti.
Sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyarette Başkan Çöl ile fikir alış verişinde bulunan Demircan, Başkan Çöl’e işlerinde kolaylıklar diledi. Burada bir açıklama yapan Meclis Başkanı Demircan, “Sözde değil Özde yaşamak, kişilere değil, toplum yararına faydalı olmak, geçmişten aldığımız Kültürümüzü, Milli, Manevi, Dini değerlerimizi bir üst kuşaklarımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak için, Hayırlısı ile Sandıklı Gardaş Yarenler Meclisi kurulmuştur. Bizleri bu yolda yalnız bırakmayan tüm Gardaş Yarenlerimize ve Belediye Başkanımız Mustafa Çöl’e teşekkür ederiz” dedi.
Başkan Çöl, yeni meclislerinin kendilerine ve ilçemize hayırlı hizmetler yapacağına olan inancının tam olduğunu ifade ederek, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ettiler.

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