Bolvadin’de asayiş uygulaması

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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı .

Bolvadin ‘de 15 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 400 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve Trafik Denetleme şube ekibinin destekleriyle Etem Kelekçi, Yenice Mahallesi, Konak Mahallesi ve Kırkgöz mahallesinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında araçlara yönelik trafik kontrolü yapıldı. Dron destekli asayiş uygulamasında cafeler ve umuma açık alanlar denetlendi. 75 araç kontrol edildi , 400 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği açıklandı.

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