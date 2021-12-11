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Kaza sonrası yaşamını yitiren Afyonkarahisarlı uzman çavuş memleketine getirildi

İHA

Kaza sonrası yaşamını yitiren Afyonkarahisarlı uzman çavuş memleketine getirildi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yavuz kaldırıldığı hastanede 9 günlük yaşam savaşını kaybetti. Uzman Çavuş Yavuz’un naaşı memleketi Afyonkarahisar’a getirildi.

Kaza, 3 Aralık tarihinde Yozğat'ın Akdağmadeni ilçesi İstanbulluoğlu Mahallesi 148. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 ACL 698 plakalı aracı ile seyir halinde bulunan sürücü Resul Koç (22) önüne çıkan kediye çarpmamak direksiyonu kırınca hakimiyetini kaybederek beton bahçe çit direklerine çarptı. Tek taraflı kazada, araç içerisinde bulunan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine kayıtlı İsmet Can Yıldız (21) ile Resul Koç (23) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilen iki yaralıdan Resul Koç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Kaza sonrası tedavisine devam edilen Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız da 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Yıldız için Yozgat’ta bugün askeri tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından merhum Yıldız’ın naaşı bugün Bolvadin Devlet Hastanesi morguna getirildi. Yıldız'ın yarın Bolvadin Çarşı Camii'nde düzenlenecek olan askeri tören ve cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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