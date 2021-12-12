Arama yapılan otomobilde 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

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Afyonkarahisar’da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisarİzmir karayolu üzerindeki uygulama noktasında durumunda şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 1 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan Doğan K., (29) isimli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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