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Frig Vadisi'ne bu kez de Özbek turistleri hayran kaldı

İHA

Frig Vadisi'ne bu kez de Özbek turistleri hayran kaldı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi, Özbekistan'dan gelen turistleri ağırladı.
Rusya ve Katar'dan sonra Özbekistan'dan gelen Özbek turistler, Alan Kılavuzu Habib Akalın öncülüğünde Frig Vadisi'ni gezdi. Özbek turistler, tarihin izlerini yerinde gördü. Bölgedeki tarihi alanları hayran kalan turistler ziyaretçiler haşhaş ve kaymak alıp gözlemenin tadına baktı.

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