Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın son ayak yarışları yapıldı Frig Vadisi’nde kıyasıya Enduro ve ATV mücadelesi

TürkiyeAfyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası’nın 4. ve son ayak yarışları, tarihi Frig Vadisi'nin bulunduğu Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yapıldı. Sporcular Frig Vadisi’ndeki engebeli parkurda birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilen TürkiyeAfyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası 4. ve son ayak yarışları öğle saatlerinde başladı. Şampiyona bu sene Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içinde yer alan ve tarihi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan tarihi Frig Vadisi’nde düzenlendi.

Ayazini Ören Yeri'nde oluşturulan pist alanında yapıldı. 100’e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada yarışçılar final turunda kıyasıya mücadele etti. Yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, özellikle Ayazini köy sakinleri yarışları büyük bir heyecanla izledi. Yaklaşık 1 saat süren 4. ve son ayak yarışlarda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Sporcular, binlerce yıllık tarihi bir mekanda yarışmaktan oldukça mutlu olduklarını belirterek, parkurların oldukça zorlu ve eğlenceli olduğunu belirttiler.

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