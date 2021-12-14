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Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesine kurulacak olan meyve bahçesi projesi devam ediyor.

Çobanlar Kaymakamı Mücahit Öztürk beraberinde İl Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fethi Karaaslan ile birlikte Kocaöz Beldesi’nde meyve bahçesi projesi kapsamında çalışmaların devam ettiği alanı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Bahçeyle ilgili çalışmaların ilerleyen günlerde tamamlanması bekleniyor.

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