Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da metenfetamin ve peçeteye emdirdikleri bonzai isimli uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürülüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri AfyonkarahisarKütahya karayolu üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Polis ekipleri aramada 171 gram metamfetamin ve peçeteye emdirilmiş bonzai isimli uyuşturucu ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan Emre Ç. (25) ve Adnan K. (21) isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.