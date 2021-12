(ÖZEL) Afyonkarahisar ekonomisine 'turizm' dopingi Turizm hareketliliği ekonomiye de olumlu yansıdı Kentin en eski çarşılarından olan Uzun Çarşı esnafı satışlardan memnun

Turizmde her geçen gün çıtayı yükselten Afyonkarahisar’da yaşanan turist hareketliliği ekonomiye de olumlu yansıdı. Frig Vadisi’nin kalbi olarak nitelendiren Ayazini bölgesinin de turizme kazandırılmasıyla birlikte kent merkezindeki esnafta yaşanan hareketlilikten nasibini aldı. Uzun Çarşı'da uzun yıllardır lokum, sucuk satışı yapan esnaf yaşanan turizm bereketin satışlara olumlu yansıdığını belirtti.

Vali Gökmen Çiçek’in Afyonkarahisar’da göreve başlamasıyla verdiği talimatlar kentte adeta yeni bir enerji kazandırdı. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl Firig Vadisi’nin kalbi olarak nitelendirilen İhsaniye’ye bağlı Ayazini köyünde başlayan çalışmalar sonrası kentte gelen misafir sayısının da oldukça artışın olduğu gözlendi. Bölgede başlayan balon turizmi ve tarih turizmi meyvesi kent merkezinde de etkisini gösterdi. Ayazini’de geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonalarının 4'üncü ve son ayak yarışları gerçekleştirildi. Bu kapsamda şampiyonayı izlemek isteyen binlerce kişide Türkiye’nin farklı illerinden Afyonkarahisar’a geldi. Yarışmalar sonrası kenti gezen misafirler uzun çarşıda da yoğunluk oluşturdu. Afyonkarahisar’da sucuk ve lokum satışı yapan esnafta satışlardan memnun olduklarını ifade ederek, yetkililere kente vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.



"Ekonomiye güzel bir yansıma oldu"

Çarşıda uzun yıllardır lokum satışı yapan Ahmet Önder, Afyonkarahisar’da sürekli etkinliklerin olmasının hem esnaf için hem de Afyonkarahisar’ın kültürünü tanıtmak için çok güzel olduğunu ifade ederek; “İç turizme çok hareketlilik verdiği için ekonomiye de can veriyor. Hani derler ya, alış veriş yapın can olsun diye. İşte bu dönem o dönemlerden. Bir de bu kültür ve turizm etkinliklerin kente etkisi çok fazla oldu. Biz bu etikliklerin sayısının ve çeşidinin artmasını istiyoruz. Bu hafta çok yoğunluk yaşandı. Hem tanıtım açısından hem de esnaf açısından güzel oldu. Bu canlılığın etkisi hem ekonomimize hem de ticaretimize güzel bir yansıma yaptı” dedi.



Yabancı misafirler çarşıya akın etti

Sucuk satışı yapan Ali İnci'de, Afyonkarahisar’a yabacı misafirlerin gelmeye başladığını kaydederek şunları söyledi:

“Valimiz Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar’a geldi, değer kattı. Gerçekten Afyonkarahisar’a yabancı misafirler gelmeye başladı. Hafta sonu yapılan program çok güzel oldu. Yabancılar çarşıya akın etti, ekonomiye can verdi. Hafta sonu güzeldi, hareketliydi. Zaten Afyonkarahisar’ın ürünleri de çok güzel. Kenti sucuğu, lokum, kayağı meşhurdur. Artık pastırması da meşhur. Dışardan gelen sucuk, kaymak ve lokum alıyorlar. Çok çeşidimiz var, Kayseri’ye pastırma gönderiyoruz. Kayseri pastırması da güzel ama biz Kayserili müşterilerimize de pastırma satıyoruz.”

Öte yandan alış veriş yapan misafirler, Afyonkarahisar lokumun çok güzel olduğunu ifade etti.

