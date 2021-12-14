Kaymakam Düzgün öğrenci veli ziyaretlerine başladı

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Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, 'Eğitim Seferberliği' kampanyası kapsamında öğrenci veli ziyaretlerine başladı.

Kaymakam Düzgün'e öğrenci veli ziyaretlerinde, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve şube müdürleri ve öğretmenler eşlik etti. Kaymakam Düzgün, Eroğlu, şube müdürleri ve öğretmenler, 8. sınıf öğrencisi Ummuhan Beyza Sağlam'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette öğrenci ve ailesi ile bir süre sohbet eden Kaymakam Düzgün, il genelinde eğitimde başarı yükseltmek için seferberlik başlatıldığını, ilçe olarak kendilerinin de tüm paydaşlarla birlikte seferber olduklarını, öğrencilerimizin başarılarının da okulveli arası işbirliğinin sürekliliği ile daha da artacağını belirtti.

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