Afyonkarahisar’da bilim fuarı açıldı

Afyonkarahisar Şemsettin Güneş İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeler bilim fuarında sergilendi.
TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ve Eğitim Şenlikleri kapsamında Şemsettin Güneş İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK Bilim Fuarı Proje Sergisinin açılışı yapıldı. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emin Karaosman, şube müdürleri ve okul idarecileri katıldı. Serginin açılışı yapıldıktan sonra katılımcılar tarafından proje stantları gezilerek, öğrenciler tarafından projelerin tanıtımı yapıldı. Müdür Yalçın tarafından tek tek incelenen projeler katılımcılar tarafından tam not aldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.