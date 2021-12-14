Sağlık personellerine ‘İletişim ve Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi’ verilecek

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada personellere yönelik ‘İletişim ve Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi’ verileceği kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, eğitimin amacının sağlık alanındaki yeniliklerin anında izlenmesi, yeniliklere anında ayak uydurulabilmesi, sunulan sağlık hizmetinde kalite ve verimliliğin arttırılması olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Bu sebeple kurum ve kuruluşlarımızda hizmet içi eğitimler devamlılık arz etmektedir. Söz konusu eğitimler, sağlık tesisleri bünyesinde oluşturulan eğitim biriminde görevli personel tarafından verilmekte ve koordinasyon yine aynı personel tarafından sağlanmaktadır. Sağlık sistemi, 7/24 çalışan, canlı bir sistem olup ekip çalışması gerektirmektedir. Bu bağlamda ilimizdeki bütün hastanelerin kamu, özel, üniversite eğitim biriminde görevlendirilen, konularına hâkim eğitim personeli tarafından hemen hemen her gün farklı gruplara sunumlar yapılmakta; zaman zaman eğitimlerde kurumlar arası işbirliği de gerekmektedir. İlimizdeki bütün sağlık kurumlarından personelin katılacağı, alanında uzman akademisyenlerin vereceği, ‘İletişim ve Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi’ 2123 Aralık tarihlerinde yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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