Polis eskortlu zehir taşımacılığına ‘dur’ dedi Zehir tacirlerinin öncü ve artçı olarak otomobillerle ilerlemesi polisin dikkatinden kaçmadı

Afyonkarahisar’da polis ekiplerinin, öncü ve artçı olarak ilerlediklerini tespit ettiği otomobillerde yaptığı aramada 1 kilo 120 gram skunk isimli uyuşturucu ile 117 gram kokain ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, öncü ve artçı olarak ilerledikleri tespit edilen 2 otomobili takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri araçları Kütahya karayolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan otomobillerde arama yapan ekipler 1 kilo 120 gram skunk isimli uyuşturucu ile 117 gram kokain ele geçirdi. Olayın ardından her iki araç içerisinde bulunan Betilay B., Emirhan A., Murat Ö., Yusuf B., ve Ş.C., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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