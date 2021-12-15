Sandıklı’da yeni sanayi sitesinde alt yapı çalışmaları sona erdi

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından ilçedeki yeni sanayi sitesinde yapılacak olan asfaltlama çalışmaları öncesi yapımına başlanan yağmur suyu hattı çalışması tamamlandı.

Sandıklı’da geçmiş senelerde fazla yağış aldığı zaman yeni sanayi sitesi bölgesinde yaşanan sel baskını ile taşkınların önüne geçmek için belediye tarafından başlatılan yağmur suyu hattı çalışması sona erdi.

Daha önce yeni sanayi sitesinde elektrik hatlarının yer altına alınması, SANJET çalışmaları ile şimdi yağmur suyu hattının yapılmasıyla alt yapı çalışmaları biterken, sıcak asfalt çalışmaları öncesi alt yapı konusundaki bütün eksikliklerin tamamlandığı ifade edildi. Sıcak asfalt çalışmasının ise önümüzdeki günlerde başlayacağı ve en kısa sürede bitirilmesinin planlandığı kaydedildi.

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