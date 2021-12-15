Afyonkarahisar Adliyesi’nde yemekhane hizmetleri normale döndü Özveriyle çalışan personele başarı belgesi

Emekli zammı ne kadar olacak?

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Afyonkarahisar Adliyesi’nde pandemi süresi boyunca paket servis yapılan yemekhane çalışanlarına teşekkür belgeleri verilirken, yemekhanede normal hizmet verilmeye başlandı.

Afyonkarahisar Adliyesi’nde vaka sayılarının düşmesiyle paket servisi yapan adliye yemekhanesi normal hizmetlerine başladı. Cumhuriyet Başsavcısı Fatih karabacak’ın katılımıyla gerçekleşen açılışta pandemi sürecinde paket serviste üstün gayret ve çaba gösteren yemekhane personellerine Başsavcı Karabacak tarafından başarı belgeleri verildi.

Öte yandan, yemekhanedeki hizmetlerin normale dönme talebinin personellerden geldiği belirtildi.

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